В Грузии зафиксировано 4 226 инфицированных коронавирусом за сутки

За минувшие 24 часа в Грузии было выявлено 4 226 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Болезнь унесла жизни 53 человек. Статистику приводит сайт StopCov.

Всего с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 875 806 случаев заражения.

В то же время за отчетный период вылечились 4 091 человек, с начала пандемии - 817 963. Скончались 12 519. За сутки проведено 55 130 тестов, в том числе 33 673 на антиген и 21 457 ПЦР-тестов.