Иран, Азербайджан и Грузия соединят Черное море с Персидским заливом

Иран, Азербайджан и Грузия договорились о создании транзитного маршрута, который позволит соединить Персидский залив с Черным морем. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на официального представителя Иранской организации по техническому обслуживанию дорог и транспорту (RMTO).

"После проведенных двух встреч по автомобильным перевозкам с Азербайджаном и Грузией мы предложили им инициативу по созданию нового транзитного коридора для регионального сближения. Конечно, этот план был предложен еще восемь лет назад, но из-за того, что многие страны были вовлечены в это соглашение, он еще не реализован, и стороны не достигли консенсуса", - заявил глава Управления международного транзита и перевозок RMTO Джавад Хедаяти.

Он отметил, что организация нового маршрута позволит соединить Черное море с Персидским заливом. "Грузия и Иран являются основными участниками соглашения, поскольку Иран связан со свободными водами через Персидский залив, а у Грузии есть два важных торговых порта к востоку от Черного моря. С другой стороны, Грузия и Азербайджан приложили большие усилия для улучшения и развития своей транспортной инфраструктуры, поэтому мы постарались расширить сотрудничество с обеими этими странами", - сказал Хедаяти.

По новому соглашению из Ирана в течение следующих четырех месяцев будут отправлены пилотные грузы для доставки иранских товаров в Азербайджан через границу Астары, а также в страны Восточной Европы через порты Грузии на Черном море.

"Мы пытаемся провести пилотную фазу этого проекта до текущего иранского календаря (20 марта 2022 года), чтобы можно было выявить препятствия и проблемы и, наконец, на заключительной трехсторонней встрече между тремя странами будет создан механизм сокращения затрат и времени на доставку", - добавил глава Управления.