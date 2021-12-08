Россия призвала ООН заняться возвращением населения в Карабах и Зангезур

Россия в рамках заседания Совбеза ООН, состоявшегося 7 декабря, призвала организацию содействовать возвращению в Карабах беженцев и внутренне перемещенных лиц.

"Россия призывает Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) нарастить работу по возвращению внутренне перемещенных лиц и беженцев в Карабах. Мы заинтересованы в наращивании работы УВКБ по возвращению внутренне перемещенных лиц и беженцев на территорию Карабаха и прилегающие районы, как это предусмотрено заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года о прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта", - заявил на заседании заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

Он уточнил, что "речь могла бы идти о комплексном содействии со стороны УВКБ на деполитизированной основе с акцентом на сугубо гуманитарный характер задач". "Призываем УВКБ продолжить диалог с Ереваном и Баку для получения гуманитарного доступа в регионе", - говорится в сообщении.