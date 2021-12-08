Срок действия ПЦР-теста в России сократился до 48 часов
С 8 декабря сокращен срок действия ПЦР-теста на коронавирус с 72 часов до 48 часов, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача, главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
"Срок действия отрицательного лабораторного исследования, проведенного методом ПЦР, составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19", - сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Положение вступает в силу с 8 декабря.
Решение о сокращении действия ПЦР-теста было принято на фоне риска распространения омикрон-штамма, ранее ПЦР-тест в России был действителен 72 часа.