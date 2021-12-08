Нуланд: США обеспокоены возможным воссозданием СССР

Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон обеспокоен тем, что президент России Владимир Путин якобы стремится воссоздать Советский Союз.

"Обеспокоенность заключается в том, что Путин в качестве проекта своего наследия на самом деле стремится воссоздать СССР. Поэтому я считаю, что единство здесь, в США, единство на Украине, единство с нашими союзниками и партнерами в НАТО, а также значительные последствия, о которых мы говорим, так важны и показывают, что мы абсолютно готовы", - цитирует Нуланд ТАСС.

Стоит отметить, что Вашингтон ранее неоднократно заявлял о стремлениях Москвы воссоздать СССР. Как отметил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, Россия выступает за равноправное сотрудничество со странами СНГ и не намерена воссоздавать Советский Союз.