Омикрон-штамм может вызывать необычную сыпь

У детей, заразившихся омикрон-штаммом коронавируса иногда появляется необычная сыпь, сообщил британский врач Дэвид Ллойд в эфире Sky News.

По словам специалиста, симптомы омикрона у взрослых и детей различаются. "Такие вещи, как усталость, головная боль и потеря аппетита кажутся весьма важными, как и сыпь", - отметил Ллойд.

По его словам, у небольшого числа пациентов с коронавирусом всегда фиксировались высыпания, но сейчас "до 15 процентов детей с "омикроном" сталкиваются с сыпью, необычной сыпью".

Врач выразил надежду, что о новом штамме постепенно появляются новые данные. "Давайте надеяться, что этот вариант не так смертоносен, как "дельта", и что мы сможем справиться с ним. Но да, времена тревожные", - констатировал он.