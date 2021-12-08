Нефть дешевеет в рамках коррекции

Мировые цены на нефть коррекционно падают после роста в среднем на 3,5% торговым днем ранее, говорят данные торгов.

Так, февральские фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на 0,28%, до $75,23 за баррель, январские фьючерсы на WTI - на 0,33%, до $71,81.

Сегодня на нефтяном рынке наблюдается коррекционное снижение после роста цен в среднем на 3,5% торговым днем ранее. Этому способствовало ослабление опасений по поводу распространения штамма "омикрон", отмечает РИА Новости.