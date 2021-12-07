Олимпиада-2022: США объявили Китаю дипломатический бойкот. Кто их поддержит?

Китай осуждает американский дипломатический бойкот Зимней Олимпиады-2022 в Пекине и угрожает ответными мерами, сообщает BBC. Официальный представитель министерства иностранных дел Чжао Лицзянь заявил, что Китай ”предпримет решительные контрмеры”, но какие именно, не уточнил.

В понедельник США заявили, что не станут отправлять дипломатов в Пекин из-за несоблюдения Китаем прав человека, при этом атлеты могут принять участие в Олимпийских играх и будут поддержаны правительством. На вчерашней пресс-конференции Чжао обвинил США в несоблюдении принципа ”политического нейтралитета в спорте” и сказал, что бойкот ”основывается на слухах и лжесвидетельствах”.

Напряженность между сторонами возрастает: США обвиняют Китай в репрессиях против преимущественно мусульманского уйгурского меньшинства в восточной провинции Синьцзян, однако Пекин отрицает любые обвинения. Отношения обострились еще и из-за "подавления политических свобод в Гонконге", а также опасений по поводу судьбы китайской теннисистки Пэн Шуай, которую никто не видел уже несколько недель после того, как она обвинила в насилии высокопоставленного правительственного чиновника. На прошлой неделе Женская теннисная ассоциация отменила все турниры в Китае из-за серьезных сомнений в отношении безопасности Пэн.

Политическое позерство

Высокопоставленные представители США и других стран обычно присутствуют на Олимпийских играх. На летней Олимпиаде в Токио американскую делегацию возглавляла первая леди Джил Байден. Но в понедельник пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что США не будут участвовать в помпезном представлении. По ее словам, отсутствие официальной делегации на Играх-2022 ”очевидное послание”. ”Наше дипломатическое участие будет означать, что мы не осуждаем вопиющее нарушение прав человека, происходящее в Синьцзяне. Мы не можем так поступить”, - сказал пресс-секретарь. Однако, добавила Псаки, правительство США не считает целесообразным наказывать атлетов, которые долго и упорно тренировались ради участия в Играх.

Вчера китайская соцсеть Weibo заблокировала результаты поиска по запросу ”американский дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине”. Большинство комментариев под статьей государственной Global Times тоже было удалено. Нетронутыми остались только 8 из 1500. ”Олимпийские игры для спортсменов. Какое к ним отношение имеют политики? Устраивая бойкот, единственные, кому вы вредите, ваши собственные граждане (в том числе и атлеты)”, - гласит один из комментариев. Последние несколько дней Китай пытался смягчить последствия возможного удара, утверждая, что подобное решение бессмысленно. Чиновники говорили, что ковидные ограничения в любом случае не позволят Пекину и МОК пригласить высокопоставленных лиц и что подобное решение происходит из менталитета времен холодной войны.

За несколько месяцев до того, как было принято решение, один из американских дипломатов говорил, что правительство США пытается просветить спортсменов по поводу того, что происходит в Синьцзяне и Гонконге. Они предусмотрели своего рода ”беседы у камина” для атлетов, которые будут принимать участие в Пекинской олимпиаде.

Последует ли Великобритания примеру США? Официальный Лондон не обвиняет Пекин в геноциде, но министр иностранных дел Лиз Трасс не раз высказывала неодобрение в личных беседах. Пару месяцев назад высокопоставленный чиновник, занимающийся политикой в отношении Китая, заявил, что если Великобритания последует за США, то ее будут считать ”комнатной собачкой” американского правительства.

Двухпартийная поддержка

В США дипломатический бойкот был поддержан как демократами, так и республиканцами. Спикер Палаты представителей с демократическим большинством Нэнси Пелоси заявила, что "США, да и весь мир, не могут делать вид, что нет ничего плохого в том, чтобы Олимпиаду проводила страна, совершающая геноцид”. Некоторые политики считают, что дипломатического бойкота недостаточно. Сенатор-республиканец Том Коттон назвал его полумерой, добавив, что администрации следовало бы полностью отказаться от участия в Играх.

Другие страны, включая Канаду, рассматривают возможность поступить как США. Заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб сказал, что его страна примет решение, когда придет время. Сам он присутствовать на Олимпиаде точно не будет. Чиновники из Японии и Австралии также сообщили, что обсуждают возможный бойкот. Литва объявила дипломатический бойкот Игр на прошлой неделе после того, как Китай понизил статус межгосударственных отношений из-за спора по поводу Тайваня. Пекин считает Тайвань частью Китая, а Тайвань определяет себя независимым государством.

Новая Зеландия заявила, что не будет принимать участия в Играх из-за продолжающейся коронавирусной пандемии. ”Но мы также не раз озвучивали Китаю наше беспокойство по поводу несоблюдения прав человека”, - сказал вице-премьер Грант Робертсон.

Этот бойкот едва ли сравнится с предыдущим, имевшим место в 1980 году: тогда США запретили своим атлетам участвовать в Московских играх из-за советского вторжения в Афганистан годом ранее. В ответ СССР и его союзники бойкотировали следующие Олимпийские игры 1984 года, проходившие в Лос-Анджелесе.

Пресс-секретарь Кремля осудил новый американский бойкот, напомнив, что Олимпиада ”не должна политизироваться”.

Олимпийские игры на территории США пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе.