Фотовыставка к 30-летию образования СНГ открывается в Русском доме в Баку

Во вторник 8 декабря в Русском доме в Баку (Российский-информационно культурный центр) пройдет торжественное открытие фотовыставки к 30-летию образования СНГ, рассказали в пресс-службе Русского дома.

В мероприятии будут участвовать представители дипкорпусов в странах Содружества независимых государств, соотечественники, руководители культурных и образовательных учреждений.

В экспозицию войдут работы фотографов из Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, а также снимки, предоставленные представительствами Россотрудничества в этих странах.

В программу мероприятия входит концерт, организованный студентами и преподавателями Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, передает Trend Life.

Посетить мероприятие можно по COVID-паспорту или документу об иммунитете.