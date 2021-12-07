Жители Дона смогут питаться медузами, заполонившими Азовское море

Сотрудники Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (АзНИИРХ) предложили жителям Ростовской области употреблять в пищу медуз из Азовского моря, такое сообщение распространила его пресс-служба.

По словам исследователей, популяция медуз резко выросла из-за осолонения моря, в летне-осенний период их совокупная масса достигала порядка 4,5 млн т в летне-осенний период, по всей видимости, их станет еще больше.

Так возникла идея употреблять медуз в пищу. Ученые установили, что в этих существах содержится много полезных для человека веществ, включая железо, аминокислоты, калий, магний, марганец и т. д.

Вылов медуз из Азовского моря уже начался. "Разработаны рецепы блюд с использованием полуфабрикатов медуз. Это пресервы, первые блюда, салаты, крекеры, мармелад", - цитирует ведущего научного сотрудника АзНИИРХ Светлану Чернявскую "АиФ-Ростов".

Экспериментальные блюда представили на дегустацию членам научно-промыслового совета, которые дали им высокую оценку.