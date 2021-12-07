Специально созданный правовой механизм поможет справиться с визуальным мусором в Краснодаре

Власти Краснодара по поручению главы города Андрея Алексеенко подготовили проект муниципального правового акта по борьбе с визуальным мусором, теперь его направят на согласование в соответствующие органы. Такое сообщение опубликовано на сайте городской администрации.

Мэр подчеркнул, что наводить порядок во внешнем виде улиц надо уже сегодня, хотя необходимые правовые акты пока не утверждены, для этого руководство Краснодара собирается "договариваться" с предпринимателями.

"В то же время я рассчитываю, что они нас услышат, и мы в плановом порядке начнем очищать от визуального мусора пилотные территории, а результат нашей совместной работы будет наглядным", - обратил внимание Алексеенко.

Ранее градоначальник поставил задачу в максимально сжатые сроки подготовить эффективный механизм для приведения в порядок фасадов зданий и торговых павильонов. Он обещал, что для владельцев объектов предусмотрят переходный период: о необходимости изменений их поставят в известность заранее, им также дадут достаточно времени для надлежащего оформления объектов.