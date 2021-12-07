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США может изолировать Россию от мировой финансовой системы

США может изолировать Россию от мировой финансовой системы

ЗАГ: США может изолировать Россию от мировой финансовой системы

США рассматривает вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми вытекающими последствиями для бизнеса и населения, сообщила замгоссекретаря Виктория Нуланд.

"Мы говорили о том, что будет равноценно фактически полной изоляции России от глобальной финансовой системы со всеми последствиями для российского бизнеса и российского народа, их возможностей для работы, путешествий и торговли", - приводит ее слова РИА Новости.

По словам Нуланд, беспрецедентные санкции могут вводиться "в первый день, пятый, десятый".

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