Стало известно, когда школьники Ставрополья уйдут на зимние каникулы

В Ставропольском крае новогодние каникулы для школьников начнутся с 26 декабря. Указ губернатора региона размещен на краевом портале правовой информации.

Подчеркивается, что каникулы продлятся до 9 января. Это рекомендуется сделать главам всех муниципальных и частных школ края. Кроме того, студентов не будут принудительно переводить на удаленный формат обучения.

Также в постановлении отмечены организации и учреждения, при посещении которых необходимо предъявлять паспорт и QR-код или бумажный сертификат о вакцинации. В этом списке оказались учреждения культуры, спорта, салоны красоты, гостиницы, санатории, а также школы и детские сады в дни проведения новогодних утренников.