В Ингушетии ищут тех, кто избил водителя микроавтобуса

Правоохранители Ингушетии сообщили о розыске неизвестного, избившего водителя микроавтобуса, в котором находились дети.

"Напали на водителя, избили. Нападавшие не знали, что в микроавтобусе есть дети. Причина - конфликт, который произошел между двумя семьями месяц назад", - приводит слова собеседника ТАСС.

Он также отметил, что дети не пострадали, угрозы для жизни водителя нет. Настоящее время идет работа по выяснению всех обстоятельств произошедшего и поиск нападавших. Информагентство уточнило, что пока не располагает официальным подтверждением данной информации.