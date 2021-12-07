Кремль рассказал о переговорах Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе состоявшейся онлайн-встречи обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности, а также отдельный диалог по кибербезопасности и совместную работу по региональным вопросам, таким как Иран, сообщает Кремль.

Как отметили в пресс-службе, разговор носил откровенный и деловой характер.

"Речь, в частности, шла о реализации итогов состоявшегося в июне 2021 года в Женеве российско-американского саммита. Отмечена важность последовательного выполнения достигнутых на высшем уровне договорённостей и сохранения "духа Женевы" при рассмотрении вопросов двусторонних отношений и других возникающих между Россией и США проблем", - говорится в сообщении.

Основной темой переговоров стали ситуация в Украине и отсутствие продвижения в выполнении Минских соглашений. Российский лидер заявил своему американскому коллеге, что действия Киева против Донбасса вызывают серьезную озабоченность, а также показал деструктивную линию Украины, направленную на полный демонтаж договоренностей 2015 года.

Американский лидер сделал акцент на том, что передвижение войск на границе с Украиной якобы угрожают суверенитету этой страны. Кроме того, он обозначил санкционные меры, которые США готовы применить в случае ухудшения ситуации.

Владимир Путин в ответ напомнил, что НАТО предпринимает попытки освоения территории Украины и продолжает наращивать боевой потенциал у границ с Россией. По его словам, Москва намерена получить юридически зафиксированные гарантии, которые будут исключать экспансию НАТО на Восток и размещение в сопредельных с Россией странах ударных наступательных систем вооружений.

В ходе разговора по информационной безопасности главы государств подчеркнули, что ведение диалога по этой теме имеет важное значение. Лидеры двух стран выразили готовность взаимодействовать по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с киберпреступностью.

Помимо этого, президенты России и США обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы. По их мнению, возобновившиеся переговоры по СВПД в Вене "пройдут в конструктивном ключе и позволят выйти на приемлемые для всех участников решения".

В ходе онлайн-встречи Путин отметил, что неудовлетворительное состояние сотрудничества двух государств проявляется в высылке российских дипломатов из США. По его словам, политика американских властей заставила Москву "зеркально отреагировать" на происходящее. Он предложил "обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений".

В заключение, президенты России и США выразили мнение, что с учетом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности обе страны будут продолжать диалог и необходимые контакты.