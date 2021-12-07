МИД Ирана: новые санкции США исключают возможность дипломатического прорыва

Политика санкционного давления Соединенных Штатов на Иран исключает возможность дипломатического прорыва, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в ответ на новые санкции Вашингтона в отношении Тегерана.

"Вашингтон не может понять, что политика "максимального провала" (ироничное название политики максимального давления в отношении Ирана-прим.ред.) и дипломатический прорыв исключают друг друга", - говорится в сообщении представителя ведомства, передает ТАСС.