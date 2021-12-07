Непомнящий прокомментировал поражение от Карлсена

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, комментируя свое поражение в девятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам с действующим обладателем титула Магнусом Карлсеном, сообщил, что ему не повезло.

Ранее сообщалось, что партия завершилась победой Карлсена на 39-м ходу. Общий счет стал 6:3 в пользу норвежца.

"Я не представлял, что есть способ «зевнуть» в этой позиции. Два зевка подряд – это слишком. Наверное, это комбинация из недостатка концентрации и невезения", - приводит слова россиянина РИА Новости.

В нынешней ситуации Непомнящий должен одержать три победы, чтобы сравняться по очкам со своим соперником.