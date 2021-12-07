Во Франции призвали Макрона заставить Украину следовать Минским соглашениям

Обозреватели журнала Le Figaro напомнили президенту Франции Эммануэлю Макрону о присоединении Крыма к Украине.

Ранее Елисейский дворец распространил заявление, в котором сообщается, что ввиду "роста напряженности между Россией и Украиной" главы ФРГ, США, Франции, Италии и Великобритании преисполнены решимости уважать суверенитет Украины.

Так, по мнению пользователя Pas choux, главы вышеупомянутых государств являются аферистами. "Даже не могут высказаться с симпатией по поводу страданий Донбасса и его жителей", — добавил он.

Комментатор под ником Spartacus посоветовал Макрону подумать о суверенитете Парижа.

"Крым был присоединен к Украине Хрущевым в 1954 году. А до этого он был русским", — напомнил читатель caouec001.

Обозреватель под никнеймом Puka Runa призвал Макрона и лидеров стран, упомянутых в заявлении, заставить Киев следовать Минским соглашениям.

Помимо этого, пользователь Le pacifique назвал обращение Елисейского дворца "глупостью и пустой болтовней".

" Пусть не лезут в дела, которые их не касаются. Украина не входит в число стран, находящихся под западным влиянием. Хватит уже вмешиваться в дела других стран", — заключил он.