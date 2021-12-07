Военные Узбекистана пройдут сборы в пустыне

Учебный центр по подготовке военных в пустыне появился в Хорезмской области Узбекистана, сообщает пресс-служба Минобороны страны

По данным ведомства, центр создан для повышения выживаемости военных в условиях изменчивого климата, экстремально песчаной и низкой влажности. Он будет действовать на базе военного полигона "Янгиарык" Северо-Западного военного округа.

Кроме навыков ведения боевых действий, солдаты освоят приемы маскировки и наблюдения на местности, подготовки запасов еды, а также добывания и очистки воды.

Отмечается, что к двухнедельным курсам привлекут по 50 солдат-контрактников и сержантов. Сборы будут проводиться в зимнее (с декабря по февраль) и летнее (с мая по сентябрь) время.