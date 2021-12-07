Власти Адыгеи активно внедряют раздельный сбор ТКО

Власти Адыгеи выделили из федерального бюджета свыше 8 млн рублей на закупку 540 контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) в рамках нацпроекта "Экология", сообщает пресс-служба правительства.

"Мы поддерживаем и направляем работу муниципалитетов по обустройству контейнерных площадок с учетом санитарных требований, а также прорабатываем с региональным центром вопрос строительства полигона и комплекса по обработке и утилизации ТКО. Это главное, что нужно сделать сегодня в данной сфере, чтобы выстроить дальнейшую эффективную работу", - цитирует слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова "Интерфакс".

Среди проблем, которые требуется решить совместно региональному оператору и местным властям - увеличение процента заключения договоров на вывоз ТКО и вопрос содержания контейнерных площадок в порядке, помощь в поддержании платежной дисциплины.

В Адыгее договоры на вывоз отходов заключили более 90% жителей и 70% юридических лиц, сообщили в министерстве строительства, транспорта, ЖК и дорожного хозяйства республики.