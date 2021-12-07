На смену маршруткам в горные села КБР вышли вместительные автобусы

Власти Кабардино-Балкарии (КБР) возобновили автобусное сообщение с горными селами, причем на маршруты вышел не транспорт малой вместимости, а полноценные автобусы, - сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

"В связи с обращениями жителей селений Верхняя Балкария и Хушто-Сырт по поручению главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова проведены все необходимые мероприятия по восполнению парка автобусного транспорта большей вместимости на маршрутах Нальчик - Хушто-Сырт и Нальчик - Верхняя Балкария, а также по восстановлению работы транспорта с утра 7 декабря по установленному графику движения", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, в автотранспортном предприятии Нальчика 14 ноября сгорело семь автобусов. Ранее жители сел Нижний Чегем, Верхняя Балкария и других высокогорных населенных пунктов КБР пользовались автобусами малой вместимости.