Краснодарские дорожники не успевают с запуском новой трамвайной ветки

К концу 2021 года трамваи по новой ветке в Краснодаре не пойдут - сейчас готовность новой линии составляет 75%, уже уложено 3 тыс 800 м новой рельсошпальной решетки, теперь планируется, что заработает новая трамвайная линия в конце марта 2022 года, - сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

В ноябре чиновники отчитались, что готовность объекта составляет 70%, однако нынешний мэр Краснодара Андрей Алексеенко раскритиковал ход строительства трамвайной линии и потребовал ускорить процесс.

"Если мы жителям пообещали, мы должны свои обещания доводить до конца и отвечать за те слова, которые сказали. Есть муниципальный контракт и для меня не совсем понятно, в чем причина переноса сроков. Нужно ускоряться. Мы обязаны этот объект ввести вовремя", - сказал Алексеенко, цитирует его портал Юга.ру.

Ранее трамвайную ветку, строительство которой по улице Московской Солнечной до Петра Метальникова началось в январе 2021 года, обещали сдать до конца текущего года – в этом жителей заверял и мэр города Евгений Первышов, однако в августе произошел сбой с поставкой комплектующих, и работы там возобновились лишь в конце месяца.