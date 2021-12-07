Врач: восточные приправы помогут избежать простуд

Приправы помогут не только сделать блюда вкуснее, но и станут хорошим средством профилактики ОРВИ, сообщил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург, пишет агентство "Москва".

"Лук, чеснок, куркума, имбирь, все восточные приправы, черный перец, красный перец - это все группа противовирусных профилактических продуктов", - перечислил Гинзбург.

Врач пояснил, что все пряные травы обладают обеззараживающим действием. "Полость рта и ротоглотки являются воротами для многих вирусных инфекций. А эти продукты оказывают антибактериальное и противовирусное действие", - отметил он.