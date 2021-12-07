Дагестан сообщил о резерве коечного фонда для пациентов с коронавирусом

В пресс-службе главы региона после заседания оперштаба по борьбе с COVID-19 сообщили о том, что резерв коечного фонда в Дагестане для пациентов с коронавирусной инфекцией составляет более 20%. Уточняется, что всего в регионе развернуто 2 075 коек.

"За предыдущую неделю было госпитализировано 1 212 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 158 человек", - приводит сообщение ТАСС.

Также отмечено, что в республике нет стойкой тенденции к снижению смертности, она остается высокой. "Только за шесть дней этого месяца в стационарах республики умерли 66 человек, из которых 57 - это случаи с подтвержденным Covid-19. Пациенты поступают в крайне тяжелом состоянии", - сказала врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева.