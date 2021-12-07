В Казахстане врач подделала 67 паспортов вакцинации

Медсестра одной из поликлиник Актобе оформила 67 фальшивых паспортов вакцинации за деньги, сообщает пресс-служба полиции Казахстана.

"В ходе расследования задержанная рассказала, что за каждый документ получала денежные вознаграждения в сумме 15 тыс тенге c каждого", - говорится в сообщении.

По этому факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 385 УК РК ("Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград") и части 1, 2 статьи 247 ("Получение незаконного вознаграждения").