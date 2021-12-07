Белый дом назвал темы переговоров Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе состоявшегося во вторник видеозвонка обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности, а также отдельный диалог по компьютерным вирусам-вымогателям и совместную работу по региональным вопросам, таким как Иран. Об этом говорится в письменном заявлении Белого дома, распространенном по завершении беседы Путина и Байдена.

Также стало известно, что Байден в разговоре с российским коллегой заявил, что США и союзники ответят жесткими экономическими мерами в случае военной экспансии в отношении Украины. В этой связи он призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии в ситуации вокруг Украины.

Также отмечено, что президенты поручили своим помощникам развивать темы, обсуждавшийся в ходе переговоров.