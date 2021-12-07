МВД Дагестана привилось от COVID-19 на 90%

Начальник полиции МВД по республике Дагестан Дмитрий Гутыря заявил, что более 90% личного состава министерства внутренних дел привились от коронавируса.

"Идет вакцинация и ревакцинация личного состава МВД республики. На 6 декабря оба компонента вакцины получили 91,8% от фактической численности личного состава, из них ревакцинировались – 21,8%, остальные имеют медицинское противопоказание или высокие титры антител", – цитирует Гутыря "Аргументы и факты".

Он подчеркнул, что заболеваемость среди привитых сотрудников полиции составляет 0,47%.