В Роспотребнадзоре предупредили об ужесточении контроля на границах из-за "омикрона"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова завила о том, что контроль в России был ужесточен в связи с появлением штамма коронавируса "омикрон", однако границы закрыты не будут.

"У нас сложилась, так скажем, своя практика, так же как и оставшиеся страны в мире, мы ужесточили контроль. Но не закрываем своих границ", - сказала она, выступая в эфире канала "Россия 1".

Глава ведомства отметила, что сотрудники погранслужбы контролируют россиян, возвращающихся из Африки через другие страны.