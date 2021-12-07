В США пригрозили России устроить "новый Чернобыль"

Обозреватели американской газеты Washington Post поделились мнениями о гипотетическом конфликте между Россией и Западом из-за экспансии НАТО на Украину.

"Балансирование на грани войны никогда не бывает успешной стратегией, когда у обеих сторон есть ядерный потенциал, который может убить все живое на планете", — считает пользователь John_PDX.

Читатель под ником Narwhals потребовал от США свержения пророссийских правительств на Кубе и в Венесуэле в случае ухудшения ситуации между Москвой и Киевом. Также другой комментатор призвал Штаты "устроить новый Чернобыль".

"Байден может показать Путину один простой жест. НАТО надо предложить Украине шанс на вступление. В этом месяце. Знаете, такой упреждающий удар" — написал Rickpres.

Однако Bill Samuel заявил, что США и НАТО нельзя доверять, напомнив об обещаниях Альянса не расширяться на Восток.

В последнее время западные СМИ муссируют тему о том, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не собирается проявлять агрессию отношении каких-либо государств.