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В Турции проходит фестиваль "крутящихся дервишей"

В Турции проходит фестиваль &quot;крутящихся дервишей&quot;

В Конье начался ежегодный праздник Шеб-и-Аруз или праздник "крутящихся дервишей" (сема). Он посвящен памяти великого мыслителя и философа, одного из ярчайших представителей суфизма XIII века Джалаладдина Руми (Мевляны).

Руми развивал религиозную философию, облекая мысли в стихотворную форму. Согласно его учению танец "крутящихся дервишей", одна из ступеней на пути к познанию бога.

Каждый год в середине декабря власти Коньи проводят недельный фестиваль, который посвящен Мевляне.

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