Правоохранитель из Чечни занял первое место на чемпионате России по джиу-джитсу

Старший инспектор отдела материально-технического обеспечения следственного управления СКР по Чечне Магомед Магомадов стал сильнейшим на чемпионате России по бразильскому джиу-джитсу (профессиональная версия WAYBJJ), прошедшем в Москве.

Уточняется, что Магомадов завоевал золото через месяц после того, как стал обладателем бронзовой медали на чемпионате России в своей весовой категории по бразильскому джиу-джитсу в другой профессиональной версии - ACBJJ.

В ведомстве отметили, что все свободное время чемпион проводит в интенсивных тренировках, готовясь к чемпионату мира по бразильскому джиу-джитсу в составе сборной России.