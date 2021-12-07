"Иллюзия" Нигяр Сулейман на ВДНХ

Сегодня в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ открылась выставка "Иллюзия" азербайджанской художницы Нигяр Сулейман, работы которой выполнены в стиле геометрической абстракции и символизма и отражают эмоции и внутренние переживания мастера.

"Нигяр-ханум родилась и выросла в Азербайджане; пишет в стиле абстракции. Этот симбиоз восточных орнаментов, восточного настроения и абстракционизма дает уникальные результаты. На выставке вы видите те работы, которые отражают и внутреннюю суть художницы, и теплоту Азербайджана, его широкую душу, и в то же время современные веяния, современные абстракции, современные тенденций, современную школу живописи", - говорит директор торгово-выставочного центра Азербайджана на ВДНХ Саадат Кадырова.

"В этом есть что-то очень интересное, что-то непознанное и необъятное. Конечно, мы со своей стороны, как павильон, ставим целью пропаганду азербайджанской культуры, азербайджанского искусства, истории. Эта выставка - еще один наш вклад в копилку распространения всего того, чем богата наша родина", - сказала Кадырова.

Картины Нигяр Сулейман также были представлены в Гостином Дворе на ярмарке современного искусства Art Russia 2020 и на online платформе Golden Talent. Некоторые работы находятся в частных коллекциях в России и Азербайджане.

"На этой выставке работы представлены по общим названием ”Иллюзия”; в большинстве своем они выполнены маслом. Очень трудно писать такие работы маслом, но это именно мой способ, мне очень нравится. Я свои идеи, свои мысли, свое настроение выразила в этих полотнах", - говорит Нигяр Сулейман.

"В последние 10-11 лет у меня набралось достаточное количество работ, и мы с Саадат ханум, директором этого павильона, решили, что нужно выставляться перед Новым годом – получается такое красивое предпраздничное мероприятие", - сказала художница.

Говоря о своих любимых работах, она отметила: " Одна из легких - ”Полевые цветы” - достаточно непритязательная, приятная. А картина ”Калейдоскоп”, 60 на 60, самая мелкая и самая трудная работа. Трудно маслом писать четкие формы. Чтобы сделать второй слой, нужно ждать неделю, пока подсохнет краска. Трудно составить их так, чтобы они были абсолютно пропорциональными, абсолютно гармоничными. Если вы будете долго смотреть на картину и упорядочивать в голове эти фигурки, эти цвета, то если у вас в голове есть какая-то задача, она решится сама собой. Я уже пробовала, получалось".

Выставка продлится до 19 декабря. "Она будет открыта для всех желающих, для посетителей. Думаю, что гости столицы, иностранцы, сами москвичи с удовольствием будут посещать и наслаждаться искусством", - сказала Саадат Кадырова.