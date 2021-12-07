ФК "Уфа" может прекратить свое существование

Председатель совета директоров ФК "Уфа" Ростислав Мурзагулов допустил ликвидацию клуба.

"Да. Нам сказали полгода назад: держитесь сами сколько можете. Сейчас же мы смотрим на республику как сирые убогие дети и просим нам помочь ", - заявил глава клуба в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

Мурзагулов также призвал российского рэпера Моргенштерна помочь команде из Башкирии.

"Алишер, народ ждет тебя в футболе! Поддержи "Уфу". Мы будем ждать", - заявил он.

"Уфа" основана в 2009 году, с 2014 года клуб выступает в Российской премьер-лиге.