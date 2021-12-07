Снежный рекорд "сталинского снегопада" побит в Москве

Максимальное количество снега для 7 декабря выпало сегодня в Москве, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец , уточнив, что в последний раз такой сильный снегопад был 72 года назад.

Далее он отметил, что по состоянию на 18:00 мск в осадкомерах в Тушино зарегистрировано 7 мм осадков, на ВДНХ - 8 мм, на Балчуге - 10 мм, а в Новой Москве и Михайловском - 12 мм.

"Таким образом, уже сейчас можно утверждать, что снегопад 7 декабря 2021 года стал самым мощным с 1949 года (12,7 мм)", - резюмировал он.