МИД Азербайджана призвал Ереван выполнять обязательства трехсторонних соглашений

Заявление Армении о том, что слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, сказанные им во время встречи с жителями Губинского района, якобы не соответствуют подписанным трехсторонним заявлениям и создают угрозу территориальной целостности Армении, является попыткой скрыть нежелание армянской стороны выполнять обязательства, необоснованно запугать собственное населения и отвлечь внимание международной общественности от этого вопроса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Азербайджана.

В тексте сообщается, что Баку неоднократно подчеркивал важность выполнения совместных заявлений, подписанных главами трех государств.

"Наша сторона предприняла конкретные шаги в этом направлении. Армения же, несмотря на то, что уже более года не выполняет свои обязательства под разными предлогами, препятствует обеспечению мира и безопасности в регионе. Армения, которая до сих пор отказывается от необоснованных претензий к Карабахскому региону Азербайджана и демонстрирует реваншизм, не отвечает Азербайджану на шаги по нормализации отношений между двумя странами", - сказано в заявлении

В МИД Азербайджана призвали Армению, "которая незаконно оккупировала азербайджанские территории на протяжении почти 30 лет и игнорировала призывы международного сообщества, внимательно прочитать заявления, подписанные лидерами трах стран, и выполнить взятые на себя обязательства по этим документам.

