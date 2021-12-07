Ингушетия поздравит детей Сирии с Новым годом

В канун Нового года Ингушетия отправит сирийским детям тысячу рюкзаков с канцелярскими принадлежностями и сладостями. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Он напомнил, что в подобных акциях Ингушетия принимает участие не в первый раз

"Помимо самой помощи, они, несмотря на расстояние, способствуют укреплению дружбы между Россией и Сирией. На этот раз мы планируем отправить детям к Новому году, конечно же, сладкие подарки, канцелярские и школьные принадлежности, есть также полностью укомплектованные всем необходимым для учебы детские ранцы и рюкзаки, развивающие игры", - цитирует Калиматова "Интерфакс".

Глава региона считает, что подарки обрадуют детей, которые сейчас нуждаются в любви и заботе.

Стоит отметить, что подарки отправят адресатам в девять провинций страны.