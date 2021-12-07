Международный суд ООН удовлетворил иск Баку против Еревана

Международный суд ООН в Гааге призвал Армению предотвратить разжигание расовой ненависти в отношении азербайджанцев. Об этом заявила председатель суда Джоан Донохью.

"Армения, в соответствии со своими обязательствами по международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, должна принять все необходимые меры, чтобы предотвратить разжигание и подстрекательство к расовой ненависти, в том числе со стороны организаций и лиц на ее территории, в отношении азербайджанцев", - приводит слова судьи РИА Новости.

Ранее Международный суд ООН отклонил главный иск Еревана против Баку "о немедленном возвращении военнопленных". Также не были удовлетворены иски "о закрытии парка военных трофеев" и "о расследовании военных преступлений со стороны Азербайджана". Как заявили в суде, Армения не предоставила обоснованные доказательства по данным вопросам.