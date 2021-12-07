Музей из Болниси может стать лучшим в Европе

Болнисский музей на юго-востоке Грузии был номинирован на премию "Лучший музей Европы - 2022" Европейского музейного форума.

Награду получит музей, который успешно привлекает аудиторию, а также творчески подходит к образованию и социальной ответственности.

Победитель определится на финальной церемонии, которая пройдет с 4 по 7 мая 2022 года в эстонском Тарту.

Болнисский музей представляет собой экосистему, объединяющую разные сегменты науки, культуры, образования и туризма в одном пространстве.