Число вакансий в сфере туризма и гостеприимства на Северном Кавказе удвоилось за год

Число вакансий в сфере туризма и гостеприимства в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) за последний месяц составило около 500, сообщила аналитик макрорегиона Юг сервиса по поиску работы HeadHunter Анастасия Кабинова, уточнив, что этот показатель за год превысил аналогичные показатели 2020 года.

"Только за последний месяц работодатели СКФО разместили около 500 вакансий в сфере туризма и гостеприимства. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - приводит слова собеседницы ТАСС.

Далее Кабинова отметила, что наиболее востребованы повара и сотрудники кухни, а также официанты и бармены.