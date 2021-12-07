В Грузии была образована новая партия - "Консервативное движение"

Национальное агентство публичного реестра Грузии официально зарегистрировало "Консервативное движение" как партию. Об этом сообщает пресс-служба политического субъекта.

Уточняется, что партия была создана на базе интернет-платформы "Альт-Инфо". Учредительный съезд "Консервативного движения" прошел 20 ноября в Тбилиси, где более 300 делегатов выбрали Зураба Махарадзе председателем партии, а Георгия Кардава - ее генеральным секретарем.

Уточняется, что лидера партии заявили о том, что готовы вести переговоры с Россией, передает Sputnik Грузия.