Памятник солдатам ВОВ отреставрировали в Кабардино-Балкарии

В городе Прохладный отреставрировали монумент "Никто не забыт - ничто не забыто", сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что памятник отремонтирован на средства федеральной целевой программы Минобороны РФ "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы".

"В сквере Памяти филиала парка "Патриот" городского округа Прохладный в рамках реализации целевой программы "Увековечение памяти погибших при защитите Отечества на 2019-2024 годы" были выполнены работы по ремонту памятника-монумента "Никто не забыт - ничто не забыто". Этот монумент относится к объектам культурного наследия", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе ремонтных работ были заменены тротуарная плитка, гранитные плиты на постаменте и пьедестале. В пресс-службе добавили, что все недостатки, выявленные в ходе восстановления памятника, будут устранены до конца текущего года.