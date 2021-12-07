Минобороны Израиля сообщило о завершении строительства заграждения вокруг сектора Газа

Минобороны Израиля сообщило о завершении работ по возведению 65-километрового заграждения вокруг сектора Газа. Данная мера была необходима для предотвращения проникновения злоумышленников и радикалов на израильскую территорию из палестинского анклава.

"Заграждение длиной 65 км включает подземный компонент с датчиками, наземное ограждение, военно-морской барьер, радиолокационные системы и командно-диспетчерские пункты для предотвращения проникновения [радикалов] из сектора Газа на территорию Израиля", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также сообщается о том, что сегодня прошла церемония по случаю завершения строительства заграждения.