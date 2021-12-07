Международный суд ООН отказал большей части иска Армении против Азербайджана

Международный суд ООН отказал в удовлетворении иска Армении против Азербайджана "о немедленном возвращении военнопленных", сообщает сайт организации.

Также в сообщении говорится, что суд не удовлетворил иски Еревана "о закрытии парка военных трофеев" и "о расследовании военных преступлений со стороны Азербайджана"

По данным пресс-служба суда, армянская сторона не предоставила обоснованные доказательства по данным искам.

Помимо этого, суд ООН призвал Ереван предотвратить разжигание расовой ненависти против азербайджанцев.