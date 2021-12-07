Двух жителей Дагестана посадили на 32 года за убийство бизнесмена

Суд в Краснодаре осудил троих уроженцев Дагестана за убийство местного предпринимателя, сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что Юсупа Юсупова приговорили к 18 годам колонии строгого режима, Загида Садулаева - к 14 годам, Рабадангаджи Курбангаджиева оштрафовали на 180 тыс рублей.

"Из приговора суда следует, что в конце 2019 года Юсупов согласился на предложение неустановленного лица убить краснодарского бизнесмена за деньги. Весной 2020 года Юсупов приобрел два пистолета, глушитель и 11 боевых патронов. Затем он предложил Садулаеву убить бизнесмена и передал ему на хранение оружие, которое тот спрятал в салоне автомобиля Lada Granta", - сказано в сообщении.

Следствие установило, что 29 июня 2020 года преступники оставили свой автомобиль на улице Леваневского № 106 рядом с машиной погибшего. Когда бизнесмен сел в свой транспорт, Садулаев несколько раз выстрелил в голову, грудь и живот мужчины. От полученных ранений он умер на месте.

Отмечается, что во время судебного заседания лишь Садулаев полностью признал свою вину.