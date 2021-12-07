Путин и Байден проводят переговоры по видеосвязи

Стартовали двусторонние переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Впервые встреча проходит в формате телемоста.

Ранее сообщалось, что лидерам предстоит обсудить ситуацию вокруг Украины, продвижение НАТО на восток, вопросы стратегической стабильности и двусторонней повестки дня. Также, возможно, будут затронуты темы региональной безопасности, в том числе обстановка в Афганистане.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, общение Путина и Байдена может быть достаточно продолжительным и продлится "столько, сколько потребуется", так как подобная беседа не имеет точного тайминга. Заявлений Путина по итогам переговоров с Байденом 7 декабря не планируется, добавил он.

Путин вышел на связь с Байденом из своей резиденции в Сочи, куда прибыл из Нью-Дели.

Разговор проходит по защищенной линии видеосвязи, предназначенной для общения государственных лидеров. В Кремле уточнили, что данная линия была создана "еще при предыдущих администрациях", но до сих пор бездействовала и "фактически поддерживалась только в технической работоспособности".