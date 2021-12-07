В Армении вакцинировано лишь 15% населения, и проблема прививок политизируется

Через два месяца после того, как на фоне рекордного уровня смертности власти Армении ввели строгие ограничения для тех, кто отказывается прививаться от COVID-19, суточный прирост новых случаев COVID-19 значительно снизился, но антиваксерские настроения в стране все еще сильны, пишет сайт "Аль-Джазира".

Число новых случаев заражения COVID-19 в стране остается относительно высоким - более 500 заболевших в день, но еще в конце октября их число превышало 2 тыс. человек. С 1 октября, когда были введены новые ограничения, доля вакцинированных выросла с 5% до 15%. Тем не менее Армения остается страной с самым низким уровнем вакцинации среди стран Кавказского региона, где в среднем от коронавируса умирает более 30 человек каждый день. Это много, учитывая, что население Армении составляет всего три миллиона человек. По данным сервиса Our World in Data, в Армении один из самых высоких показателей смертности на душу населения.

Согласно недавним правилам, большинство невакцинированных сотрудников государственных и частных предприятий должны дважды в месяц сдавать ПЦР-тест за свой счет, при этом средняя стоимость сдачи теста составляет примерно $20. Это значительная сумма, учитывая, что средняя месячная зарплата в стране около $400. Новые правила гласят, что теперь ПЦР-тесты необходимо сдавать каждую неделю. С 1 января для входа в культурные и развлекательные заведения необходимо будет предъявлять сертификат о вакцинации.

Скептицизм по отношению к вакцинам в Армении имеет свою историю

Руководитель Национальной программы иммунизации Гаяне Саакян сказала, что к концу года врачи намерены вакцинировать не менее 50% населения хотя бы одной дозой. Однако повальная дезинформация и политизация проблемы продолжают усиливать недоверие к вакцинации против COVID-19.

"Скептицизм по отношению к вакцинам в Армении имеет свою историю, этот вопрос немного политизирован. Если политическая партия хочет создать оппозицию правительству, она использует вопрос иммунизации, и COVID-19 не исключение, - сказала Саакян. - Основная забота людей - безопасность и эффективность, поскольку это новые вакцины. Одни думают, что вакцины чересчур новые, другие - что это глобальный инструмент контроля над населением. Для передачи этого послания политические партии теперь используют врачей".

По сообщениям местных СМИ, ключевую роль в распространении дезинформации о безопасности и роли вакцин против COVID-19 сыграли медицинские работники.

Самвел Григорян, один из таких врачей, попытался придать вес теории заговора, получившей широкое распространение во время пандемии, утверждая, что вакцины были созданы с использованием методов генной инженерии, и могут повлиять на репродуктивную функцию. В отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний США указали, что нет никаких доказательств того, что вакцины от COVID-19 приводят к бесплодию.

Григорян активно критиковал Минздрав страны с тех пор, как в 2020 году был уволен с должности директора Республиканского центра по профилактике СПИДа, сообщает media.am. Он и другие критически настроенные врачи связаны с инициативой "Свободная воля", созданной правыми политиками для борьбы с усилиями правительства по вакцинации.

Гаяне Саакян сказала, что китайская "Синофарм" пользуется в Армении большим доверием, чем другие вакцины, включая AstraZeneca, поскольку люди считают, что побочные эффекты носят более легкий характер. В конце ноября Польша передала Армнеии более 200 тысяч доз AstraZeneca. Однако местные не доверяют ей, также как и Moderna и Pfizer-BioNTech, поэтому продукция западных фармакологов использовалась для вакцинации туристов из таких стран, как Иран.

"У нас никогда не было полной информации"

Наращиванию темпов вакцинации в Армении препятствуют также проблемы со здоровьем среди пожилых людей и последствия прошлогодней войны с Азербайджаном. Стресс и чувство незащищенности вогнали жителей в апатию по отношению к пандемии. Мнения граждан Армении по поводу нынешних мер разделились, кто-то утверждает, что они слишком суровы, кто-то считает их недостаточно суровыми, чтобы сдержать высокий уровень смертности.

55-летняя Асмик Саргсян, учительница из Арагацотнской области, сказала, что стало трудно отличить факты от вымысла, поскольку правительство мало что делает для решения проблем населения: "Информация, которую правительство транслирует через телевидение и интернет, ограничена и трудна для понимания".

Саргсян, переболевшая COVID-19 в августе, еще не вакцинировалась, но планирует сделать это в ближайшие дни. "Некоторые врачи в наших больницах заставляют нас волноваться о вакцинах еще больше, в то время как правительственные чиновники советуют нам полагаться на консультации с врачами. Повсюду ходят слухи о побочных эффектах. У нас много вопросов, но нет никого, готового дать на них ответы. Трудно понять, какая информация надежна, а какой нам следует остерегаться", - добавила учительница.

24-летняя Мариам Казарян, которая работает продавцом в одном из крупнейших книжных магазинов Еревана, сказала, что люди не соблюдают такие ограничения, как ношение масок, что подвергает ее жизнь опасности каждый день. "За день я обслуживаю в магазине от 400 до 500 человек и прошу людей надевать маски. Молодые - самые безрассудные; они не реагируют на просьбы. Многие даже не верят, что COVID-19 вообще существует, или ведут себя так, как будто это все игра", - сказала она.

В этом году Казарян также переболела COVID-19, после этого она вакцинировалась препаратом Moderna. "Я лично не думаю о вакцинах ничего плохого, но правительственные инициативы не были реализованы так, как должны были. Мы не получили полной информации о вакцинах, и непонятно, как воспринимать поток информации, чтобы получить полную картину", - добавила Казарян.