Путин перечислил причины глобального роста цен

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что рост цен носит глобальный характер. Его причиной стала мягкая бюджетная политика ряда стран.

"Уже говорил, что рост цен носит глобальный характер, тоже мы это с вами хорошо знаем. Его основные причины - это чрезвычайно мягкая бюджетная политика ряда зарубежных стран, развитых экономик", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства отметил, что в России для борьбы с инфляцией нужно акцентировать внимание на увеличении предложения товаров и услуг.