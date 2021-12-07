Назарбаев сообщил о возможном объединении ЕС и ЕАЭС

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, которое вошло в фильм "Казах. История золотого человека", допустил объединение Евросоюза и Евразийского экономического союза

"Здесь рядом находится Шанхайская организация сотрудничества, более солидная. Она экономическая, инфраструктурная. Кто знает в будущем, например, я бы рассчитывал, что ЕврАзЭс и Шанхайский объединятся, а идеально было бы, чтобы Евросоюз и Евразийский союз объединились, создали одно единое. Но когда это будет, не знаю, мне кажется, что человечество дойдет до того, что потребуется, что это выгодно", - цитирует Назарбаева РИА Новости.

Он также отметил, что у ЕАЭС есть перспективы развития.

"Мы должны, несмотря ни на что, исправлять ошибки, договариваться между собой и создать настоящий Евразийский экономический союз", - добавил экс-президент.