Снегопад оставил в аэропортах Москвы более 50 рейсов

Более 50 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" из-за снегопада, приводит данные сервис "Яндекс.Расписание".

Так, на 16.45 мск вторника, во "Внуково" 15 рейсов задержаны, в "Домодедово" 17 рейсов задержаны, три отменены, в "Шереметьево" 13 рейсов задержаны, три отменены.

Ранее сообщалось, что в Москву во вторник придет сильнейший за послевоенную историю снегопад, напоминает РИА Новости.