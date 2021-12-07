Границу Азербайджана обстреляли с территории Ирана

В результате перестрелки на границе Азербайджана и Ирана обезврежен нарушитель, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Азербайджана.

"7 декабря, около 16:00 по местному времени, на служебной территории пограничной заставы "Гейтепе" близ села Дашкенд Ярдымлинского района Азербайджана пограничный наряд заметил двух неизвестных, пытавшихся нарушить госграницу и проникнуть на азербайджанскую территорию", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пограничники открыли предупредительный огонь в воздух, но нарушители открыли огонь по наряду и совершили попытку скрыться с места инцидента.

В Погранслужбе отметили, что в ходе ответных действий был обезврежен один из участников происшествия. Также подчеркивается, что в настоящее время принимаются меры по установлению его личности.

"В двух свертках на месте происшествия было обнаружено 4 270 пачек сигарет Marlboro, Kent и More. Иранская сторона проинформирована о случившемся. Руководящие офицеры Государственной пограничной службы командированы на место происшествия", - уточнили в пресс-службе.

Стоит добавить, что иранская сторона проинформирована об инциденте.